Анар Иманов: Азербайджан и Вьетнам могут расширить торговлю и взаимные инвестиции

Сотрудничество в области логистики и транспорта могут быть одним из ключевых направлений будущего сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом.

Сотрудничество в области логистики и транспорта могут быть одним из ключевых направлений будущего сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом.

Как сообщает Report со ссылкой на Vietnam Economic Times, об этом сказал посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов рассказал в интервью изданию.

"Азербайджан построил крупный порт на Каспийском море, чтобы получать товары из Азии для отправки в Европу и наоборот. Мы хотим более тесно сотрудничать с вьетнамскими партнерами, чтобы наладить отношения между портами. Я считаю, что это важно для будущего сотрудничества", - заявил посол.

Логистика означает международные перевозки, и не только из Вьетнама в Азербайджан и обратно. Экспортный оборот Вьетнама в Европу приближается к 60 миллиардам долларов, сказал А. Иманов. По его словам, существует большой объем товаров, экспортируемых из Вьетнама в Европу. До пандемии перевозка одного контейнера из Азии в Европу стоила от 2000 до 3000 долларов. Сейчас стоимость составляет от 13 000 до 14 000 долларов.

"Поэтому, конечно, вьетнамские компании заинтересованы в том, чтобы найти способ сократить расходы на транспортировку, и найти способ быстрее перевозить свои товары. Я считаю, что Азербайджан может предоставить Вьетнаму решения для сокращения транспортных расходов и более быстрой отправки вьетнамских товаров в Европу, особенно при перевозке "от двери до двери" поездом. Товары должны отправиться из Вьетнама поездом в Китай и далее в Казахстан, а затем в Азербайджан, Турцию и, наконец, в Европу", - сказал посол.

Немаловажно, что Азербайджан, Турция, Грузия и Казахстан недавно подписали декларацию о Транскаспийском транспортном коридоре Восток-Запад, отметил Иманов. По его словам, идея проекта заключается в упрощении таможенных процедур, чтобы позволить таким странам, как Китай и Вьетнам, ускорить транспортировку своих товаров с меньшими затратами.

"Я думаю, что декларация между четырьмя странами открыла новую возможность для вьетнамских экспортеров отправлять товары в Европу. Я надеюсь, что вьетнамские компании будут заинтересованы в этом, и посольство Азербайджана будет радо помочь им вступить в детальные обсуждения с азербайджанскими партнерами, чтобы они могли найти новый маршрут для более быстрого доставки своих товаров в Европу", - заявил дипломат.