О нас

Анар Гулиев: Жители Баку смогут доезжать к месту работы и учебы за 15-20 минут

Анар Гулиев: Жители Баку смогут доезжать к месту работы и учебы за 15-20 минут Генеральный план развития Баку подразумевает внедрение концепции "15-минутный город", которая обеспечит жителям проезд к месту работы, учебы и другим локациям за 15-20 минут.
Инфраструктура
16 января 2024 г. 14:29
Анар Гулиев: Жители Баку смогут доезжать к месту работы и учебы за 15-20 минут

Генеральный план развития Баку подразумевает внедрение новой урбанистической концепции, которая обеспечит жителям проезд к месту работы, учебы и другим локациям за 15-20 минут.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана.

Он отметил, что концепция "15-минутный город" набирает все большую популярность в мире. Для внедрения этой концепции необходимо создать качественную инфраструктуру на территории всего города, сказал Гулиев.

По его словам, большое место в Генеральном плане отведено вопросам мобильности: "Генеральный план охватывает решение транспортных вопросов, развитие улично-дорожной сети, строительство новых дорог, а также развитие общественного транспорта. На многих центральных улицах Баку будет снижена максимальная скорость движения автомобилей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Bakıda insanların mənzil başına 15-20 dəqiqəyə çatması hədəflənir"

Экслюзивные новости

Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi