Анар Гулиев: Жители Баку смогут доезжать к месту работы и учебы за 15-20 минут

Генеральный план развития Баку подразумевает внедрение концепции "15-минутный город", которая обеспечит жителям проезд к месту работы, учебы и другим локациям за 15-20 минут.

Генеральный план развития Баку подразумевает внедрение новой урбанистической концепции, которая обеспечит жителям проезд к месту работы, учебы и другим локациям за 15-20 минут.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана.

Он отметил, что концепция "15-минутный город" набирает все большую популярность в мире. Для внедрения этой концепции необходимо создать качественную инфраструктуру на территории всего города, сказал Гулиев.

По его словам, большое место в Генеральном плане отведено вопросам мобильности: "Генеральный план охватывает решение транспортных вопросов, развитие улично-дорожной сети, строительство новых дорог, а также развитие общественного транспорта. На многих центральных улицах Баку будет снижена максимальная скорость движения автомобилей".