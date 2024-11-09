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Анар Гулиев встретился с исполнительным директором UN HABITAT

Анар Гулиев встретился с исполнительным директором UN HABITAT Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN HABITAT) Анаклаудией Россбах.
Инфраструктура
9 ноября 2024 г. 15:50
Анар Гулиев встретился с исполнительным директором UN HABITAT

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN HABITAT) Анаклаудией Россбах.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, обсуждения проходили в рамках Всемирного форума по градостроительству (WUF12) в столице Египта Каире.

Гулиев отметил, что форум является важной платформой для обмена знаниями и передовым опытом в сфере устойчивого городского развития. Он также подчеркнул, что с нетерпением ждет начала подготовки к WUF13, который пройдет в Баку в 2026 году.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani official meets with UN-Habaitat executive director
Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Quliyev BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru ilə görüşüb

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