Анар Гулиев встретился с исполнительным директором UN HABITAT

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN HABITAT) Анаклаудией Россбах.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN HABITAT) Анаклаудией Россбах.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, обсуждения проходили в рамках Всемирного форума по градостроительству (WUF12) в столице Египта Каире.

Гулиев отметил, что форум является важной платформой для обмена знаниями и передовым опытом в сфере устойчивого городского развития. Он также подчеркнул, что с нетерпением ждет начала подготовки к WUF13, который пройдет в Баку в 2026 году.