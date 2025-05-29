О нас

Анар Гулиев: Всемирный градостроительный форум в Баку станет одной из платформ для глобального диалога

Анар Гулиев: Всемирный градостроительный форум в Баку станет одной из платформ для глобального диалога 18:30 Всемирный градостроительный форум, который состоится в Баку в 2026 году, станет одной из основных платформ для глобального диалога по вопросам климата, урбанизации и устойчивого развития.
Инфраструктура
29 мая 2025 г. 18:44
Анар Гулиев: Всемирный градостроительный форум в Баку станет одной из платформ для глобального диалога

Всемирный градостроительный форум, который состоится в Баку в 2026 году, станет одной из основных платформ для глобального диалога по вопросам климата, урбанизации и устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня мы приняли участие в мероприятии на тему "Брифинг по городскому климату и окружающей среде – новые этапы и возможности на 2025 год и последующие годы", организованном в рамках сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Найроби. Мероприятие сыграло важную роль в осмыслении результатов COP29 и обсуждениях пути к COP30. Было отмечено, что проведение COP29 в Баку стало важным шагом в усилении роли городов в глобальной климатической повестке", - отметил А. Гулиев.

Он добавил, что деятельность Бакинской коалиции устойчивости показывает, что местные инициативы обладают большим потенциалом в решении таких глобальных вызовов, как изменение климата, нехватка жилья и социальное неравенство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Bakıda baş tutacaq Ümumdünya Şəhərsalma Forumu qlobal dialoq üçün platformalardan biri olacaq"

Самое читаемое

Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi