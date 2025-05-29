Анар Гулиев: Всемирный градостроительный форум в Баку станет одной из платформ для глобального диалога

18:30 Всемирный градостроительный форум, который состоится в Баку в 2026 году, станет одной из основных платформ для глобального диалога по вопросам климата, урбанизации и устойчивого развития.

Всемирный градостроительный форум, который состоится в Баку в 2026 году, станет одной из основных платформ для глобального диалога по вопросам климата, урбанизации и устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня мы приняли участие в мероприятии на тему "Брифинг по городскому климату и окружающей среде – новые этапы и возможности на 2025 год и последующие годы", организованном в рамках сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Найроби. Мероприятие сыграло важную роль в осмыслении результатов COP29 и обсуждениях пути к COP30. Было отмечено, что проведение COP29 в Баку стало важным шагом в усилении роли городов в глобальной климатической повестке", - отметил А. Гулиев.

Он добавил, что деятельность Бакинской коалиции устойчивости показывает, что местные инициативы обладают большим потенциалом в решении таких глобальных вызовов, как изменение климата, нехватка жилья и социальное неравенство.