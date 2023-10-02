Глава Госкомитета: Ведется работа над генпланом четырех городов Карабаха

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре работает над генеральным планом 4 городов Карабахского экономического района

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре работает над генеральным планом четырех городов Карабахского экономического района.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Анар Гулиев на форуме в связи со Всемирным днем Хабитат, организованном Госкомитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Программой ООН по населенным пунктам в Баку.

"В плане градостроительства наша повседневная работа охватывает 79 городов и более 4 тыс. поселков и сел Азербайджана. За сравнительно короткий период времени - за последние 20 лет под руководством президента Ильхама Алиева мы уже разработали новые генеральные планы для 56 городов, а еще 12 городов в настоящее время находятся на стадии окончательного утверждения. В настоящее время мы работаем над новыми генпланами оставшихся 7 городов, ведутся работы над генеральными планами еще 4 городов в Карабахе", - сказал он.