О нас

Глава Госкомитета: Ведется работа над генпланом четырех городов Карабаха

Глава Госкомитета: Ведется работа над генпланом четырех городов Карабаха Государственный комитет по градостроительству и архитектуре работает над генеральным планом 4 городов Карабахского экономического района
Инфраструктура
2 октября 2023 г. 12:14
Глава Госкомитета: Ведется работа над генпланом четырех городов Карабаха

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре работает над генеральным планом четырех городов Карабахского экономического района.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Анар Гулиев на форуме в связи со Всемирным днем Хабитат, организованном Госкомитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Программой ООН по населенным пунктам в Баку.

"В плане градостроительства наша повседневная работа охватывает 79 городов и более 4 тыс. поселков и сел Азербайджана. За сравнительно короткий период времени - за последние 20 лет под руководством президента Ильхама Алиева мы уже разработали новые генеральные планы для 56 городов, а еще 12 городов в настоящее время находятся на стадии окончательного утверждения. В настоящее время мы работаем над новыми генпланами оставшихся 7 городов, ведутся работы над генеральными планами еще 4 городов в Карабахе", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Master plans of four cities of Karabakh under development, committee chair says
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Qarabağda 4 şəhərin Baş Planı üzərində iş aparılır"

Другие новости из категории

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) получило награду
ФотоАгентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) получило награду
2 октября 2023 г. 12:31
Шахмар Мовсумов: Создание городских центров важно для достижения целей устойчивого развития
Шахмар Мовсумов: Создание городских центров важно для достижения целей устойчивого развития
2 октября 2023 г. 12:12
Энес Эминоглу: Турция и Азербайджан продолжат сотрудничество в сфере урбанизации
Энес Эминоглу: Турция и Азербайджан продолжат сотрудничество в сфере урбанизации
2 октября 2023 г. 11:35
Генсек ООН направил обращение к участникам мероприятия Всемирный день Хабитат
Генсек ООН направил обращение к участникам мероприятия Всемирный день Хабитат
2 октября 2023 г. 11:08
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
2 октября 2023 г. 08:31
Али Мангера: Искусственный интеллект можно использовать в строительстве в Карабахе
Али Мангера: Искусственный интеллект можно использовать в строительстве в Карабахе
1 октября 2023 г. 16:41
Адриан Гриффитс: В Джебраиле и Шуше будут построены дороги для электрических автобусов и велосипедов
Адриан Гриффитс: В Джебраиле и Шуше будут построены дороги для электрических автобусов и велосипедов
1 октября 2023 г. 12:45
Ильгар Исбатов: После изучения текущей ситуации в Ходжалы, будет подготовлен план города
Ильгар Исбатов: После изучения текущей ситуации в Ходжалы, будет подготовлен план города
1 октября 2023 г. 12:31
В селе Зангилан смогут жить около 2 тыс. человек
В селе Зангилан смогут жить около 2 тыс. человек
30 сентября 2023 г. 17:13
В комплексе Зангиланского конгресс-центра будут проводиться мероприятия республиканского и международного значения
ФотоВ комплексе Зангиланского конгресс-центра будут проводиться мероприятия республиканского и международного значения
30 сентября 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi