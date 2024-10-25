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Анар Гулиев сделал публикацию в связи с Днем города Губадлы

Анар Гулиев сделал публикацию в связи с Днем города Губадлы Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором представлены этапы превращения Губадлы в современный и комфортный город.
Инфраструктура
25 октября 2024 г. 15:29
Анар Гулиев сделал публикацию в связи с Днем города Губадлы

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором представлены этапы превращения Губадлы в современный и комфортный город.

Как сообщает Report, в видео также представлена информация о будущих проектах.

Азербайджанская армия освободила город Губадлы от оккупантов 25 октября 2020 года. Согласно указу президента Ильхама Алиева, подписанному 31 июля 2023 года, 25 октября отмечается как День города Губадлы.

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev Qubadlı Şəhər Günü ilə bağlı paylaşım edib

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