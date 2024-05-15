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Анар Гулиев провел встречу с министром архитектуры и строительства Беларуси

Анар Гулиев провел встречу с министром архитектуры и строительства Беларуси Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев принял делегацию из Республики Беларусь, возглавляемую министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем.
Инфраструктура
15 мая 2024 г. 09:43
Анар Гулиев провел встречу с министром архитектуры и строительства Беларуси

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев принял делегацию из Республики Беларусь, возглавляемую министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

Гулиев выразил удовлетворение тесным сотрудничеством и обменом опытом между учреждениями в области градостроительства, архитектуры и строительства, которые были установлены в течение последних лет благодаря "Меморандуму о намерениях по активизации сотрудничества между Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана".

Он также подробно ознакомил гостей с итогами реформ, осуществляемых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в сфере градостроительства, в частности о масштабных строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в рамках I Государственной программы "Великого возвращения".

Выразив благодарность за предоставленную информацию, Руслан Пархамович поделился в свою очередь информацией о реформах и нововведениях, реализованных в сфере строительства в Беларуси за последние годы, а также обсудил возможности укрепления двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах.

В ходе встречи стороны активно обсудили возможности расширения сотрудничества и взаимоотношений в сфере градостроительства, государственного управления, проектирования поселений и строительства объектов в обеих странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Quliyev Belarusun arxitektura və tikinti naziri ilə işgüzar görüş keçirib

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