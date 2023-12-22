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Анар Гулиев: Проведение в Баку WUF13 говорит о приверженности страны решению глобальных вызовов

Анар Гулиев: Проведение в Баку WUF13 говорит о приверженности страны решению глобальных вызовов Проведение в Баку в 2026 году XIII сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) говорит о том, что Азербайджан привержен решению глобальных вызовов.
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 15:48
Анар Гулиев: Проведение в Баку WUF13 говорит о приверженности страны решению глобальных вызовов

Проведение в Баку в 2026 году XIII сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) говорит о том, что Азербайджан привержен решению глобальных вызовов.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, выступая на мероприятии "Текущие задачи по созданию устойчивых и жизнеспособных городов" в Университете ADA.

"В настоящее время все больше людей переезжают в города. Этот процесс сопровождается изменениями в экологии, ускоренным развитием городов. Все это наносит ущерб окружающей среде. В настоящее время мировая экономика не готова к подобному "экологическому стрессу",- сказал он.

По словам Гулиева, одним из лучших способов создания устойчивых городов являются инвестиции в человеческий капитал. В то же время этого нельзя добиться без тесного международного сотрудничества, добавил он.

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Версия на английском языке Anar Guliyev: Holding WUF13 in Baku speaks of country's commitment to solving global challenges
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: “WUF13-ün Bakıda keçirilməsi ölkənin qlobal çağırışların həllinə sadiqliyindən xəbər verir”

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