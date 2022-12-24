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Анар Гулиев: Подготовлен генплан Карабаха и Восточного Зангезура на ближайшие 20 лет

Анар Гулиев: Подготовлен генплан Карабаха и Восточного Зангезура на ближайшие 20 лет Подготовлен генеральный план Карабаха и Восточного Зангезура на ближайшие 20 лет.
Инфраструктура
24 декабря 2022 г. 14:04
Анар Гулиев: Подготовлен генплан Карабаха и Восточного Зангезура на ближайшие 20 лет

Подготовлен генеральный план Карабаха и Восточного Зангезура на ближайшие 20 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на конференции "Великое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", организованной в Баку партией "Ени Азербайджан" в партнерстве с Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

Гулиев сказал, что генеральный план охватывает территории Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Шушинского, Тертерского, Джебраильского, Кяльбаджарского, Губадлинского, Лачынского, Зангиланского районов и города Ханкенди:

"Генеральный план обеспечит гармоничное развитие населенных пунктов путем определения основных направлений стратегии и политики развития территории, послужит устойчивому, рациональному и конкурентоспособному развитию. В генплане обустройство территорий рассматривается в комплексе с социально-экономическим развитием, учитываются потребности в организации процесса возвращения населения".

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Qarşıdakı 20 il üçün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ümumi planı hazırlanıb"

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