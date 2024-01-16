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Анар Гулиев: На ряде улиц Баку трамвай может быть использован как альтернатива автобусам

Анар Гулиев: На ряде улиц Баку трамвай может быть использован как альтернатива автобусам
Инфраструктура
16 января 2024 г. 12:07
Анар Гулиев: На ряде улиц Баку трамвай может быть использован как альтернатива автобусам

Генеральный план развития города Баку до 2040 года предусматривает возможность прокладки на некоторых столичных улицах трамвайных путей, которые будут служить альтернативой автобусным маршрутам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

По его словам, основным видом наземного общественного транспорта, согласно генплану, остаются автобусы, но трамвай может быть запущен в качестве альтернативы, если решение об этом примут органы, отвечающие за транспортную политику.

Глава комитета также сообщил, что определены улицы, на которых планируется организовать выделенные полосы для автобусов.

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Bakıda tramvay bəzi küçələrdə alternativ nəqliyyat növü kimi istifadəyə verilə bilər"

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