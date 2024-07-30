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Анар Гулиев: На долю городов приходится более 40% эмиссии парниковых газов

Анар Гулиев: На долю городов приходится более 40% эмиссии парниковых газов В настоящее время на долю городов приходится более 40% эмиссии парниковых газов в мире.
Инфраструктура
30 июля 2024 г. 11:51
Анар Гулиев: На долю городов приходится более 40% эмиссии парниковых газов

В настоящее время на долю городов приходится более 40% эмиссии парниковых газов в мире.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев сказал на проходящем в Баку круглом столе "Зеленое строительство в Азербайджане".

По его словам, строительный сектор является одной из отраслей, оказывающих прямое воздействие на окружающую среду: "В среднем на его долю приходится более 37% выбросов углерода. Учитывая полный жизненный цикл, здания потребляют 50-70% мировых природных ресурсов".

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Версия на английском языке Anar Guliyev: Cities account for over 40% of greenhouse gas emissions
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "İstixana qazı emissiyalarının 40 %-dən çoxu şəhərlərin payına düşür"

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