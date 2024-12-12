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Анар Гулиев: Генпланы 9 городов Азербайджана будут представлены на утверждение Кабинета министров

Анар Гулиев: Генпланы 9 городов Азербайджана будут представлены на утверждение Кабинета министров 13:30
Инфраструктура
12 декабря 2024 г. 13:52
Анар Гулиев: Генпланы 9 городов Азербайджана будут представлены на утверждение Кабинета министров

В Азербайджане ведется работа над разработкой генпланов 16 городов.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"За последние шесть лет разработаны и утверждены генеральные планы 26 городов. В настоящее время Государственный комитет по градостроительству и архитектуре ведет работу над генпланами 16 городов. Из них по 9 городам данный процесс находится на финальной стадии согласования с соответствующими структурами. После завершения этого процесса проекты будут направлены в Кабинет Министров на утверждение", -отметил А.Гулиев.

По его словам, на стадии завершения разработки находится и генплан города Исмаиллы.

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Версия на английском языке Anar Guliyev: Master plans of 9 Azerbaijani cities to be submitted to Cabinet of Ministers for approval
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Azərbaycanda 9 şəhərin baş planının razılaşdırılması başa çatır"

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