Анар Гулиев: Генпланы 9 городов Азербайджана будут представлены на утверждение Кабинета министров

13:30

В Азербайджане ведется работа над разработкой генпланов 16 городов.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"За последние шесть лет разработаны и утверждены генеральные планы 26 городов. В настоящее время Государственный комитет по градостроительству и архитектуре ведет работу над генпланами 16 городов. Из них по 9 городам данный процесс находится на финальной стадии согласования с соответствующими структурами. После завершения этого процесса проекты будут направлены в Кабинет Министров на утверждение", -отметил А.Гулиев.

По его словам, на стадии завершения разработки находится и генплан города Исмаиллы.