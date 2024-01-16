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Анар Гулиев: Генпланы Вены и Дубая выбраны в качестве примера для Баку

Анар Гулиев: Генпланы Вены и Дубая выбраны в качестве примера для Баку Генеральные планы Вены и Дубая выбраны в качестве примера для Баку.
Инфраструктура
16 января 2024 г. 12:40
Анар Гулиев: Генпланы Вены и Дубая выбраны в качестве примера для Баку

Генеральные планы Вены и Дубая выбраны в качестве примера для Баку.

Как передает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил журналистам.

По его словам, Баку становится более комфортным городом для людей: “Раньше в городе большую роль играли автомобили. В качестве примера для генерального плана Баку мы выбрали Вену и Дубай. Известно, что в Дубае создается серьезная инфраструктура для пешеходного движения. Вена - город, где удобно пользоваться общественным транспортом”.

Он отметил, что в качестве образцовой цели Госкомитет выбрал Вену.

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Версия на английском языке Committee chairman: Master plan of Baku is modeled after Vienna and Dubai
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: “Bakının Baş planı Vyana və Dubaya uyğun olaraq nümunə götürülüb”

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