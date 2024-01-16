Анар Гулиев: Генпланы Вены и Дубая выбраны в качестве примера для Баку

Генеральные планы Вены и Дубая выбраны в качестве примера для Баку.

Генеральные планы Вены и Дубая выбраны в качестве примера для Баку.

Как передает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил журналистам.

По его словам, Баку становится более комфортным городом для людей: “Раньше в городе большую роль играли автомобили. В качестве примера для генерального плана Баку мы выбрали Вену и Дубай. Известно, что в Дубае создается серьезная инфраструктура для пешеходного движения. Вена - город, где удобно пользоваться общественным транспортом”.

Он отметил, что в качестве образцовой цели Госкомитет выбрал Вену.