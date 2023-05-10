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Анар Гулиев: Гейдар Алиев уделял особое внимание сфере градостроительства и архитектуры

Анар Гулиев: Гейдар Алиев уделял особое внимание сфере градостроительства и архитектуры Гейдар Алиев - основатель современного Азербайджанского государства. Общенациональный лидер, посвятивший свою жизнь развитию страны, уделял особое внимание сфере градостроительства и архитектуры.
Инфраструктура
10 мая 2023 г. 11:01
Анар Гулиев: Гейдар Алиев уделял особое внимание сфере градостроительства и архитектуры

Гейдар Алиев - основатель современного Азербайджанского государства. Общенациональный лидер, посвятивший свою жизнь развитию страны, уделял особое внимание сфере градостроительства и архитектуры.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"Он уделял внимание модернизации городов, созданию инфраструктуры. Благодаря этим работам сегодня у людей имеются хорошие условия жизни. Наш долг - продолжать заложенный общенациональным лидером путь под руководством президента Ильхама Алиева и сделать нашу страну, города еще безопаснее и красивее", - отметил А.Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Heydər Əliyev şəhərsalma və arxitektura sahəsinə xüsusi diqqət ayırıb"

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