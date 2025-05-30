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Анар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья

Анар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья Анар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья
Инфраструктура
30 мая 2025 г. 12:55
Анар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья

Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству и реконструкции жилья.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в соцсети "X".

"На диалоге высокого уровня на тему "Достойное жилье для всех" мы подтвердили нашу поддержку Стратегического плана UN-Habitat на 2026-2029 годы. Мы отметили, что жилищная политика является ключевым приоритетом в национальной повестке развития Азербайджана", - написал он.

Гулиев также отметил, что в рамках 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) Азербайджан как принимающая сторона объединит усилия государств-членов и партнеров в сфере строительства безопасных и устойчивых городов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Quliyev: "Azərbaycan mənzil tikintisi və yenilənməsi üzrə kompleks təşəbbüslər həyata keçirir"

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