Анар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья

Анар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья

Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству и реконструкции жилья.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в соцсети "X".

"На диалоге высокого уровня на тему "Достойное жилье для всех" мы подтвердили нашу поддержку Стратегического плана UN-Habitat на 2026-2029 годы. Мы отметили, что жилищная политика является ключевым приоритетом в национальной повестке развития Азербайджана", - написал он.

Гулиев также отметил, что в рамках 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) Азербайджан как принимающая сторона объединит усилия государств-членов и партнеров в сфере строительства безопасных и устойчивых городов.