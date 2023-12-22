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Анар Гулиев: Азербайджан на высоком уровне сотрудничает с Программой ООН по населенным пунктам

Анар Гулиев: Азербайджан на высоком уровне сотрудничает с Программой ООН по населенным пунктам Азербайджан на высоком уровне сотрудничает с программой Организации Объединенных Наций (ООН) по населенным пунктам.
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 11:28
Анар Гулиев: Азербайджан на высоком уровне сотрудничает с Программой ООН по населенным пунктам

Азербайджан на высоком уровне сотрудничает с программой Организации Объединенных Наций (ООН) по населенным пунктам (UN-HABITAT).

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на подписании соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о проведении в Баку 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) в 2026 году.

По его словам, это сотрудничество позволило реализовать ряд важных проектов.

"Всемирный градостроительный форум пройдет на высоком уровне. Мы многому научимся друг у друга", - добавил председатель комитета.

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Azərbaycan BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə yüksək səviyyədə əməkdaşlıq edir"
Версия на английском языке Anar Guliyev: Azerbaijan cooperates at high level with UN Human Settlements Program

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