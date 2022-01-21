ANAMA провела тренинги для пассажирских перевозчиков в Шушу и Агдам

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) провело тренинги в связи с минной опасностью для водителей, которые будут осуществлять пассажирские перевозки по регулярным маршрутам на освобожденные от оккупации территории.

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) провело тренинги в связи с минной опасностью для водителей, которые будут осуществлять пассажирские перевозки по регулярным маршрутам на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, участникам тренинга рассказали о возможных травмах, вызываемых минами и взрывными устройствами. Было отмечено, что малейшая неосторожность может привести к смерти.

В ходе тренинга было подчеркнуто, что порой взрывные устройства не похожи на опасные предметы и выглядят безвредно.

Водителей предупредили, что они должны двигаться только по установленному и проверенному маршруту, ни при каких обстоятельствах не выходить за рамки маршрута.

С 24 января будут открыты регулярные автобусные маршруты по направлениям Баку – Шуша, Баку – Агдам, Ахмедбейли – Шуша, Аэропорт Физули-Шуша, Барда-Агдам.