ANAMA провела тренинги для пассажирских перевозчиков в Шушу и Агдам

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) провело тренинги в связи с минной опасностью для водителей, которые будут осуществлять пассажирские перевозки по регулярным маршрутам на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает Report, участникам тренинга рассказали о возможных травмах, вызываемых минами и взрывными устройствами. Было отмечено, что малейшая неосторожность может привести к смерти.
В ходе тренинга было подчеркнуто, что порой взрывные устройства не похожи на опасные предметы и выглядят безвредно.
Водителей предупредили, что они должны двигаться только по установленному и проверенному маршруту, ни при каких обстоятельствах не выходить за рамки маршрута.
С 24 января будут открыты регулярные автобусные маршруты по направлениям Баку – Шуша, Баку – Агдам, Ахмедбейли – Шуша, Аэропорт Физули-Шуша, Барда-Агдам.