​Анализ: В Баку новостройки подорожали на 5%

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На рынке жилой недвижимости Баку с декабря 2015 года по февраль текущего года наблюдалось повышение цен в среднем на 6%. Так, на начало декабря прошлого года средняя стоимость квадратного метра жилья составила 1 332 маната, а в феврале текущего года – 1 409 манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании AS Group Investment на основе данных портала недвижимости yeniemlak.az.

Эксперты AS Group Investment отмечают, что рост цен на рынке новостроек почти в два раза опережает рост на старое жилье - 4,8% и 2,75% соответственно. Такая разница обусловлена двумя основными причинами: "Во-первых, это фактор качества. Так, цены на старое жилье хоть и традиционно выше цен на новостройки, но показывают постепенное сужение этой разницы. Так, если в январе 2016 года старое жилье стоило на 6% дороже новостроек, то в январе 2014 года эта разница составляла 15%. Тенденция уменьшение этой разницы в пользу новостроек – показатель смещения спроса на новое качественное жилье и постепенный отказ от застаревшего вымирающего жилья".

"Во-вторых, это фактор ипотечного рынка. Так, ипотечные продукты, кратко- и среднесрочные рассрочки, предлагаемые сегодня строительными компаниями на первичном рынке Баку, повышают доступность такого типа жилья, что положительно отражается на спросе, а в конечном итоге и на цене "квадрата" в новостройках – в строящихся и готовых новостройках. Старое жилье такими условиями, к сожалению, пока что не может похвастаться, так как покупатель такого жилья по ипотеке должен соответствовать множеству требований. Особо привлекательным для покупателей сегодня является рынок строящихся новостроек, спрос на которые является важным локомотивом всего рынка недвижимости Баку. Для привлечения покупателей строительные компании предлагают различные ипотечные продукты и рассрочки, условия и цены для своих покупателей, чем не могут похвастаться ни старое жилье, ни готовые новостройки без купчей. Чтобы выбрать самый оптимальный вариант на рынке строящихся новостроек, покупатель должен максимально глубоко изучить каждое предложение из всего имеющегося обилия", - говорится в отчете.

Аналитики AS Group Investment также отмечают, что почти все рассматриваемые проекты начаты в 2014 году, а сроки сдачи проектов планируются на 2017-2018 годы: "Интересно, что по изменениям цен за последний год нет единства среди строительных компаний и их проектов. Так, в большинстве проектов цены с апреля 2015 года по март 2016 года выросли на 5%-29%".