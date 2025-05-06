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Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время

Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время В ближайшее время будут открыты прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку.
Инфраструктура
6 мая 2025 г. 11:42
Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время

В ближайшее время будут открыты прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил советник министра дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо.

А.Тараффо, объявляя о завершении разработки плана по установлению прямых авиарейсов между Тегераном, Тебризом и Баку, сообщил: "Этот вопрос был поднят и согласован на встрече министра дорог и городского развития Ирана и сопредседателя ирано-азербайджанской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству с министром транспорта Азербайджана в рамках визита президента ИРИ в Баку".

По его словам, согласно плану, рейсы Тегеран-Баку будут выполняться четыре дня в неделю, а рейсы Тебриз-Баку - два дня в неделю.

"В настоящее время Организация гражданской авиации Ирана проводит переговоры и экспертные исследования с соответствующими структурами Азербайджана для запуска данных рейсов в кратчайшие сроки", - добавил А. Тараффо.

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Версия на азербайджанском языке Amin Tərfe: "Tehran və Təbrizdən Bakıya birbaşa aviareyslər yaxın zamanda bərpa olunacaq"
Версия на английском языке Amin Taraffo: Direct flights from Tehran and Tabriz to Baku to resume soon

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