Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время

Амин Тараффо: Прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку будут восстановлены в ближайшее время

В ближайшее время будут открыты прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку.

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В ближайшее время будут открыты прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку. Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил советник министра дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо. А.Тараффо, объявляя о завершении разработки плана по установлению прямых авиарейсов между Тегераном, Тебризом и Баку, сообщил: "Этот вопрос был поднят и согласован на встрече министра дорог и городского развития Ирана и сопредседателя ирано-азербайджанской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству с министром транспорта Азербайджана в рамках визита президента ИРИ в Баку". По его словам, согласно плану, рейсы Тегеран-Баку будут выполняться четыре дня в неделю, а рейсы Тебриз-Баку - два дня в неделю. "В настоящее время Организация гражданской авиации Ирана проводит переговоры и экспертные исследования с соответствующими структурами Азербайджана для запуска данных рейсов в кратчайшие сроки", - добавил А. Тараффо. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Amin Tərfe: "Tehran və Təbrizdən Bakıya birbaşa aviareyslər yaxın zamanda bərpa olunacaq"