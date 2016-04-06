Американские компании смогут оказывать любые услуги в Азербайджане

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Работы над соглашением "Открытое небо" (Open Skies Agreement) о либерализации рынка авиаперевозок, подписанным сегодня в Баку между Азербайджаном и США, длились четыре года.

Как передает Report, об этом сказал журналистам вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Ариф Мамедов.

"Подписание данного договора было достигнуто при согласии министерства налогов, министерства финансов, Центробанка, министерства иностранных дел и других структур. Документ позволит азербайджанским и американским авиакомпаниям осуществлять неограниченную деятельность в пределах двух стран", - сообщил представитель компании.

По словам А.Мамедова, компаниям будет доступен свободный выбор услуг и деятельность в любом городе: "Одним словом, данным соглашением сняты все ограничения в сфере гражданской авиации".