Американская компания может внедрить цифровые решения на судах ASCO

В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась встреча с представителями Американского бюро судоходства (ABS), одного из авторитетных классификационных обществ мира.

В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась встреча с представителями Американского бюро судоходства (ABS), одного из авторитетных классификационных обществ мира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Председатель правления ASCO Рауф Велиев, вице-президент по развитию бизнеса компании ABS Wavesight Ричард Прайд (Richard Pride), директор по профессиональным услугам компании Сагиб Касим, руководитель представительства ABS в Азербайджане Гай Лорейс (Guy Laureys) и главный менеджер по развитию бизнеса ABS Wavesight Алистер Макконнахи (Alistair McConnachie) обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, применение различных цифровых решений ABS Wavesight на судах ASCO.

Представители ABS Wavesight отметили, что услугами компании пользуются около 5 000 судов по всему миру.