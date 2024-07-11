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Американская компания может внедрить цифровые решения на судах ASCO

Американская компания может внедрить цифровые решения на судах ASCO В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась встреча с представителями Американского бюро судоходства (ABS), одного из авторитетных классификационных обществ мира.
Инфраструктура
11 июля 2024 г. 16:32
Американская компания может внедрить цифровые решения на судах ASCO

В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась встреча с представителями Американского бюро судоходства (ABS), одного из авторитетных классификационных обществ мира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Председатель правления ASCO Рауф Велиев, вице-президент по развитию бизнеса компании ABS Wavesight Ричард Прайд (Richard Pride), директор по профессиональным услугам компании Сагиб Касим, руководитель представительства ABS в Азербайджане Гай Лорейс (Guy Laureys) и главный менеджер по развитию бизнеса ABS Wavesight Алистер Макконнахи (Alistair McConnachie) обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, применение различных цифровых решений ABS Wavesight на судах ASCO.

Представители ABS Wavesight отметили, что услугами компании пользуются около 5 000 судов по всему миру.

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Версия на английском языке ФотоUS company may implement digital solutions on ASCO's ships
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ şirkəti ASCO-nun gəmilərində rəqəmsal həllər tətbiq edə bilər

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