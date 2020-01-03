American Airlines хочет добиться от Boeing компенсации за простой лайнеров 737 MAX

Авиакомпания American Airlines начала переговоры с корпорацией Boeing о получении компенсации за простой самолетов Boeing 737 Max.

Как передает Report, об этом сообщает AP. Полеты лайнеров 737 Max запрещены по всему миру с марта 2019 года из-за двух авиакатастроф с этими самолетами.

У American Airlines 24 лайнера Boeing 737 Max. Из-за их простоя, по предварительной оценке, компания потеряет 540 млн долларов прибыли за 2019 год. Авиакомпания рассчитывает, что поделится частью полученной компенсации со своими сотрудниками.

Представитель American Airlines заявил, что сейчас компания обсуждает с Boeing, в каком виде может быть предоставлена компенсация. Boeing допустил, что компенсация может быть не только в денежной форме, но, например, в виде помощи с обучением персонала American Airlines или предоставлении запчастей.

Как уточняет AP, ранее Boeing договорился о выплате компенсаций с двумя авиакомпаниями — Southwest Airlines и Turkish Airlines. Ни одна из компаний сумму выплат не раскрыла.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в Индонезии, жертвами стали 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines попал в авиакатастрофу в Эфиопии, погибли 157 пассажиров. После второй катастрофы регуляторы разных стран приостановили эксплуатацию 737 MAX, в отношении Boeing ведется расследование. На фоне скандала уволились главный юрисконсульт компании Майкл Люттинг, а также гендиректор Boeing Деннис Мюленбург.