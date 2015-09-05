Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Французская компания Alstom Transport построит в Азербайджане два железнодорожных депо для ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Об этом Report сообщил главный вице-президент компании по России и странам СНГ Мартин Вожур.

По его словам, для строительства этих депо в поселке Баладжары города Баку и в городе Гянджа ведутся работы с инженерными компаниями. "Технико-экономическое обоснование проекта должно завершиться в сентябре-октябре текущего года. После этого начнутся строительные работы. Строительство депо позволит осуществлять эксплуатацию и обслуживание вагонов Stadler Railway Group, локомотивов Alstom Transport и 10 дизельных тепловозов казахстанской компании LKZ, заказанных недавно", - добавил М.Вожур.

Отметим, что завод "ЭКЗ" расположен в городе Астана (Казахстан). Летом 2012 года завод начал выпускать грузовые и пассажирские электровозы. 25% акций завода принадлежат компании Alstom Transport, 25% - "Трансмашхолдинг", 50%+1 - "Казахстанским железным дорогам".