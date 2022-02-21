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Alstom поставила в Азербайджан последний локомотив в рамках контракта с АЖД

Alstom поставила в Азербайджан последний локомотив в рамках контракта с АЖД Французская компания Alstom поставила в Азербайджан последний локомотив
Инфраструктура
21 февраля 2022 г. 13:59
Alstom поставила в Азербайджан последний локомотив в рамках контракта с АЖД

Французская компания Alstom поставила в Азербайджан последний локомотив в рамках контракта с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как передает Report, компания Alstom поставила последний тяжелый грузовой локомотив Prima T8 AZ8A по контракту на поставку 40 локомотивов для АЖД.

В 2014 году Alstom подписала контракт на сумму 288 млн евро на поставку 50 электровозов.

Среди них 40 тяжелых грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A, произведенных партнером Alstom по совместному предприятию EKZ в в Казахстане, и десять пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A, построенных во Франции, и доставленных в Азербайджан.

Управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Канат Алпысбаев заявил, что финальная поставка — это важная веха сотрудничества: "Эти локомотивы играют ключевую роль в повышении пропускной способности грузовых перевозок внутри Азербайджана, и, кроме того, они способствуют достижению амбициозных целей по увеличению транзитного потенциала Транскаспийского железнодорожного коридора. Мы продолжаем развивать наше тесное сотрудничество с АЖД, включая организацию технического обслуживания локомотивного парка и реализацию проектов железнодорожной сигнализации".

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Версия на азербайджанском языке Fransanın “Alstom” şirkəti Azərbaycana son lokomotivini göndərib
Версия на английском языке Alstom delivers final locomotive to Azerbaijan as part of contract with Azerbaijan Railways

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