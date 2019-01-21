Управляющий директор Alstom: Доставка всех 40 локомотивов для БТК продлится до конца 2020 года - ИНТЕРВЬЮ

© Report/Elchin Murad — Бернаром Пеллем - директор французской компании Alstom в Западной и Центральной Азии https://report.az/storage/news/da1410ee5d485a1d26c3998a6f5d899b/8a32eb31-1b34-4372-9751-c4ade3d13612_292.jpg

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с управляющим директором французской компании Alstom в Западной и Центральной Азии Бернаром Пеллем.

- Первый контрактный грузовой локомотив Alstom был поставлен в Азербайджан в декабре 2018 года. Alstom планировал провести испытания локомотива и инфраструктуры Азербайджанских железных дорог (АЖД). Как проходят тесты?

- Как известно, у нас есть два типа локомотивов - пассажирский и грузовой. Испытания пассажирского локомотива еще продолжаются, они начались недавно. Мы планируем завершить первый этап испытаний под напряжением 3 кВ, вероятно, до Новруза [21 марта], а затем нам понадобятся еще 2-3 месяца испытаний, как только у нас будет доступно напряжение в 25 кВ. Что касается грузовых локомотивов, то первые два из них уже прибыли [в Баку]. Вы можете увидеть их в депо. Теперь мы ждем третий в январе.

Часть испытаний уже началась в Казахстане возле завода [завод ЭКЗ в Алматы], а оставшаяся часть будет проведена здесь. Я думаю, что потребуется еще четыре месяца, чтобы проверить полное соответствие спецификациям и работу с АЖД.

Первый локомотив AZ8A стал частью контракта, подписанного Alstom c АЖД в 2014 году и предусматривающего поставку 50 локомотивов, включая 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A. AZ8A - это тяжелый грузовой локомотив из серии Prima T8, за основу которого взят локомотив KZ8A, в настоящее время эксплуатирующийся в Казахстане. AZ8A разработан для эксплуатации при температуре от -25 до 50 градусов по Цельсию.

Локомотив разработан согласно специфическим техническим требованиям, представленным компанией АЖД, а также соответствует ГОСТ и ТУ. Восьмиосный Prima T8 является одним из самых мощных электровозов в мире. Этот локомотив состоит из двух секций и способен тянуть состав до 9000 тонн, развивая скорость до 120 километров в час, с мощностью установленного двигателя 8,8 мегаватта.

- Есть ли график будущих поставок?

- На сегодняшний день планируется доставить 10 пассажирских локомотивов к марту-апрелю этого года. Для грузовых локомотивов график немного более растянутый, потому что мы начали поставки только недавно, поэтому процесс доставки всех 40 локомотивов, вероятно, будет длиться до конца 2020 года.

- Как насчет модернизации инфраструктуры сигнальной системы на участке железной дороги Баку-Беюк Кесик?

- На данный момент мы не вовлечены в данный процесс. Мы ждём АЖД. Тендер еще не объявлен. Как только тендер будет объявлен, мы, конечно же, будем участвовать в нем, чтобы предложить наши решения, которые сегодня признаны очень эффективными. Но пока мы ждем определения технических спецификаций со стороны АЖД.

Отметим, что в данный момент ведутся работы по капитальному ремонту 600-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик.

- Первый этап разработки Генерального плана города Баку, предусматривающий создание концепции развития, уже завершен, и началась работа над вторым этапом, который также охватывает возможность восстановления трамвайной линии в городе. Есть ли какие-либо обновления по этому вопросу?

- В действительности - нет. Мы являемся одним из крупных поставщиков трамваев на рынке, но не единственным. Мы можем помочь городам определиться с удачной технической адаптацией, хорошей инфраструктурой и т.д. В целом, наша позиция остается такой же, как и шесть месяцев назад: мы ждем начала обсуждения. У нас большие ожидания в этом вопросе, потому что у нас есть не только технологии, но и знания о том, как разрабатывать систему. Таким образом, мы можем сотрудничать с Баку, чтобы попытаться реализовать проект в ближайшие годы.

Ранее председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев сообщил, что в рамках разработки генплана Баку будут проведены обсуждения с соответствующими госструктурами о восстановлении работы трамваев.

Бакинская сеть трамвайных линий функционировала в период с 1889 по 2004 год. В 1889 году в Баку открылась линия для конного трамвая. 8 февраля 1924 года в Баку была запущена электрическая трамвайная линия, которая просуществовала вплоть до 2004 года.

В феврале 2012 года правительство Азербайджана объявило о том, что планирует восстановить трамвайную линию в Баку. Новая линия должна была быть проложена вдоль Бакинского бульвара в центре города в рамках развития проекта "Баку – Белый город". В отличие от прежней трамвайной сети, новая линия должна была быть значительно короче, и она не должна была проходить по основным магистральным дорогам города, как это было ранее.

- Локомотивы Alstom будут использоваться на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая считается частью более крупного проекта - "Один пояс, один путь" или "Новый шелковый путь". Каково видение Alstom по данному проекту? Насколько он важен для стран региона?

- В течение последних 10 лет наблюдается очень важная тенденция увеличения объёма перевозок и продвижения решений для железных дорог. Будь то БТК или "Великий шелковый путь" в целом, сегодня каждая страна [Южного] Кавказа и Центральной Азии, участвующая в транспортных коридорах, пытается модернизировать процесс перевозок, чтобы повысить комфорт пассажиров, увеличить объемы грузов. Кроме того, происходит обновление устаревающего железнодорожного парка, который в основном остался со времен позднего СССР. Такие процессы требуют огромных инвестиций, которые в конечном итоге должны были быть внесены в хорошие продукты.

Азербайджан тоже идет по этому пути, обновляя свой железнодорожный парк, увеличивая комфорт пассажиров и оптимизируя время перевозок. Проект "Великий шелковый путь" несёт множество выгод для каждой страны-участницы, включая Азербайджан, и мы считаем, что сможем внести большой вклад в развитие проекта, предоставив локомотивы и другие продукты, которые понадобятся АЖД.

Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.



- Какие у вас планы на будущее касательно сотрудничества с Азербайджаном и АЖД?

- Мы продолжаем нашу работу по сотрудничеству с АЖД. Мы думаем над тем, какие решения могли бы предложить Баку, чтобы улучшить транспортную сеть города, управление движением и увеличить комфорт пассажиров посредством легкорельсового транспорта. Мы продолжаем рассматривать вопрос о предоставлении решений для Бакинского метрополитена, как в плане подвижного состава, так и в плане сигнальной системы. Мы очень хорошо вовлечены в процессы в Азербайджане, и я бы сказал, вовлекаемся все больше и больше. Сейчас мы также стремимся развивать бизнес в сфере сервисного обслуживания новых локомотивов, потому что наша цель - сохранить их работоспособность в течение следующих 40 лет. Мы всегда рады поддержать наших клиентов и внести вклад.

Alstom – крупная французская машиностроительная компания, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве железнодорожного транспорта.