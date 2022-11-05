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Алихан Османов: Проектная документация новой станции Бакинского метрополитена уже готова

Алихан Османов: Проектная документация новой станции Бакинского метрополитена уже готова "Проектная документация станции Бакинского метрополитена с условным названием Y14 уже готова, если будут решены финансовые и другие вопросы, мы приступим к ее строительству".
Инфраструктура
5 ноября 2022 г. 16:01
Алихан Османов: Проектная документация новой станции Бакинского метрополитена уже готова

"Проектная документация станции Бакинского метрополитена с условным названием Y14 уже готова, если будут решены финансовые и другие вопросы, мы приступим к ее строительству".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам главный инженер по эксплуатации ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.

Он также сказал, что котлован станции Y15 уже вырыт, а на станции Y16 строительные работы завершены на 50%.

"Схема развития Бакинского метрополитена предусматривает дальнейшее расширение красной линии, строительство синей линии и другие работы. Мы шаг за шагом следуем этому плану. Строительство продолжается уже на 4-й станции фиолетовой линии. Строительство станций с условными названиями Y14, Y15, Y16 между станциями метро "Хатаи" и "Ази Асланов" в качестве продолжения зеленой линии в настоящее время не ведется. Но мы построили большую часть станции Y15. В следующем году мы можем продолжить ее строительство. В то же время у нас предусмотрены три станции на зеленой линии от станции "Дарнагюль" до станции "Кероглу". Их проекты уже готовы", - отметил главный инженер.

"На станции B4 в настоящее время также ведутся земляные работы. От станции "8 Ноября" прорыты тоннели. Внутри тоннелей ведутся монтажные работы. К концу следующего года, не позднее начала 2024 года, мы сможем завершить строительство станции B4",- добавил А.Османов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunun daha bir yeni stansiyası üçün layihə sənədləri hazırlanıb

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