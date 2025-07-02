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Али Копуз: Турция придает большое значение проекту Зангезурского коридора

Али Копуз: Турция придает большое значение проекту Зангезурского коридора Али Копуз: Турция придает большое значение проекту Зангезурского коридора
Инфраструктура
2 июля 2025 г. 13:34
Али Копуз: Турция придает большое значение проекту Зангезурского коридора

Турция придает большое значение проекту Зангезурского коридора, который внесет значительный вклад в развитие торговли в регионе.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил первый вице-президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Али Копуз на 6-м бизнес-форуме ОЭС в Шуше.

По его словам, Азербайджан с быстро развивающейся экономикой предлагает привлекательные возможности для бизнеса и инвестиций. "Мы гордимся этим прогрессом Азербайджана. Мы придаем большое значение открытию Зангезурского коридора, который внесет значительный вклад в развитие торговли в этом регионе и соединит Нахчыван с Баку. С реализацией этого проекта будет создан новый коридор с Востока на Запад, которым сможет пользоваться каждый", - сказал Копуз.

Копуз считает, что в регионе существуют проблемы в сфере грузовых и пассажирских перевозок: "Устранив эти проблемы, мы сможем преодолеть препятствия, связанные с движением товаров и людей. Повседневные процедуры, к сожалению, не способствуют развитию торговых отношений. Проблемы с визами все еще остаются. Мы должны открыть путь для торговли и инвестиций".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə rəsmisi: "Zəngəzur dəhlizinin açılmasına böyük önəm veririk"

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