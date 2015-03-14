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    ​Али Гусейнов и Сиддига Мамедова награждены

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Али Музаффар оглу Гусейнова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Как отмечает Report, Али Гусейнов награжден за плодотворную деятельность в строительном секторе в Азербайджанской Республике и заслуги на государственной службе.

    Другим распоряжением главы государства за большие заслуги в развитии азербайджанской науки Сиддиге Рза гызы Мамедовой вручен "Почетный диплом президента Азербайджанской Республики".

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