​Али Гусейнов и Сиддига Мамедова награждены

14 марта, 2015 16:19

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Али Музаффар оглу Гусейнова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени. Как отмечает Report, Али Гусейнов награжден за плодотворную деятельность в строительном секторе в Азербайджанской Республике и заслуги на государственной службе.

Другим распоряжением главы государства за большие заслуги в развитии азербайджанской науки Сиддиге Рза гызы Мамедовой вручен "Почетный диплом президента Азербайджанской Республики".