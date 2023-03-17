Али Асадов: Способ полива затоплением посевных площадей устарел

Способ полива затоплением посевных площадей устарел.

Способ полива затоплением посевных площадей устарел.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса отчет о деятельности правительства в 2022 году.

"Если в этом году объем водопользования составит 21 млрд кубометров, то в 2040 году он будет в 2,1 раза больше - более 44 млрд кубометров. У фермеров должна формироваться культура использования воды. Способ полива затоплением посевных площадей устарел. Воду нужно использовать экономно”, - отметил он.