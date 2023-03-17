О нас

Али Асадов: Способ полива затоплением посевных площадей устарел

Али Асадов: Способ полива затоплением посевных площадей устарел Способ полива затоплением посевных площадей устарел.
Инфраструктура
17 марта 2023 г. 17:50
Али Асадов: Способ полива затоплением посевных площадей устарел

Способ полива затоплением посевных площадей устарел.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса отчет о деятельности правительства в 2022 году.

"Если в этом году объем водопользования составит 21 млрд кубометров, то в 2040 году он будет в 2,1 раза больше - более 44 млрд кубометров. У фермеров должна формироваться культура использования воды. Способ полива затоплением посевных площадей устарел. Воду нужно использовать экономно”, - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Əkin sahələrinin selləmə kimi suvarılması dövrü bitdi"

Экслюзивные новости

Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi