Али Асадов: Деятельность AZCON будет способствовать улучшению работы госпредприятий в сфере транспорта и коммуникаций

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Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON), созданный указом президента Ильхама Алиева от 7 ноября 2024 года, будет способствовать совершенствованию работы государственных предприятий в сфере транспорта и коммуникаций.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения в Милли Меджлисе в третьем чтении бюджетного пакета на 2025 год.

По его словам, создание холдинга также будет содействовать улучшению управления государственных компаний в сфере транспорта и коммуникаций.

Напомним, что согласно указу, утвержден список предприятий в сфере транспорта и коммуникаций, которые переданы в управление холдинга.