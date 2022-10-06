Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспия

Разделяя обеспокоенность прикаспийских государств по этому поводу, Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря.

Разделяя обеспокоенность прикаспийских государств по этому поводу, Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов заявил на проходящем в Москве 2-м Каспийском экономическом форуме.

Он отметил, что в октябре в Баку планируется проведение 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря.

Премьер-министр выразил готовность Азербайджана и дальше прилагать все усилия для наращивания многостороннего сотрудничества на благо народов прикаспийских государств.