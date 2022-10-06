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Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспия

Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспия Разделяя обеспокоенность прикаспийских государств по этому поводу, Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря.
Инфраструктура
6 октября 2022 г. 14:55
Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспия

Разделяя обеспокоенность прикаспийских государств по этому поводу, Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов заявил на проходящем в Москве 2-м Каспийском экономическом форуме.

Он отметил, что в октябре в Баку планируется проведение 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря.

Премьер-министр выразил готовность Азербайджана и дальше прилагать все усилия для наращивания многостороннего сотрудничества на благо народов прикаспийских государств.

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Версия на английском языке Ali Asadov: Azerbaijan makes active efforts to reduce Caspian Sea's negative effects on environment
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Azərbaycan Xəzərin ətraf mühitinə mənfi təsirlərini azaltmaq üçün fəal səy göstərir"

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