О нас

Али Ахмедов: Азербайджан является важным звеном ряда международных транспортных коридоров

Али Ахмедов: Азербайджан является важным звеном ряда международных транспортных коридоров Азербайджан является важным звеном целого ряда проектов, таких как международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и др.
Инфраструктура
27 июля 2023 г. 11:36
Али Ахмедов: Азербайджан является важным звеном ряда международных транспортных коридоров

Азербайджан является важным звеном целого ряда проектов, таких как международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и др.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов сказал на 7-м Международном экономическом форуме "Иссык-Куль 2023" в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров поприветствовал А.Ахмедова и других участников форума.

Выступив на форуме, А.Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан проводит стратегический курс, нацеленный на обеспечение сотрудничества, мира и диалога в региональном и глобальном масштабе.

Отмечено, что, находясь на перекрестке между Европой и Азией, Азербайджан вместе с партнерами по региону участвует в целом комплексе инициатив и проектов, направленных на развитие транспортных коммуникаций, наращивание региональной и континентальной торговли.

Отмечена возрастающая актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через Южный Кавказ и Среднюю Азию.
"Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по различным маршрутам. По итогам 2022 года прирост составил 75%. Ожидаем стремительного роста грузоперевозок через территорию нашей страны", - сказал А.Ахмедов.

Участники форума были проинформированы о продолжающихся работах по расширению мощностей Бакинского международного морского торгового порта и строительству Лачынского аэропорта, который станет девятым международным аэропортом в Азербайджане и третьим на освобожденных от оккупации территориях.

Все эти меры способствуют значительному увеличению транзитного потенциала Азербайджана, что позволит эффективно решить проблему, связанную с нарастающими объемами перевозок и обеспечить бесперебойную работу международных транспортных коридоров.

Отмечено, что стратегия Азербайджана по восстановлению Великого Шелкового пути и развитию Среднего коридора в высокой степени совместима с концепцией Китая по реализации проекта "Один пояс, один путь". До внимания участников форума доведено, что Азербайджан одним из первых поддержал китайскую инициативу.

Заместитель премьер-министра также рассказал о важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. В этом контексте отмечен ценный вклад Южного газового коридора, соединяющего Каспийский регион с Европой, в систему глобальной энергетической безопасности.

Подчеркнув, что наряду с природным газом, Азербайджан располагает значительным потенциалом для развития альтернативной энергетики, А.Ахмедов сказал, что главой государства перед правительством поставлена задача к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергетической системе страны до 30%. На этом направлении уже реализуется ряд крупных проектов совместно с ведущими компаниями мира.

Заместитель премьер-министра также поздравил Кыргызстан с успехами в сфере социально-экономического развития. Отмечено, что в Кыргызстане эффективно реализуются важные государственные программы, улучшается благосостояние народа, растет инвестиционная привлекательность страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоDeputy PM: Azerbaijan - important link of international transport corridors
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əhmədov: "Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin mühüm halqasıdır"

Другие новости из категории

В Госагентстве автодорог Азербайджана произведены кадровые изменения
В Госагентстве автодорог Азербайджана произведены кадровые изменения
27 июля 2023 г. 11:06
AZAL увеличил частоту рейсов между Баку и Нахчываном 
AZAL увеличил частоту рейсов между Баку и Нахчываном 
27 июля 2023 г. 11:01
В селе Горовлу Джебраильского района начинается строительство частных жилых домов
В селе Горовлу Джебраильского района начинается строительство частных жилых домов
27 июля 2023 г. 09:55
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
27 июля 2023 г. 08:19
Самолет рейса Цюрих-Гонконг совершил экстренную посадку в Баку
Самолет рейса Цюрих-Гонконг совершил экстренную посадку в Баку
26 июля 2023 г. 22:25
Иракская авиакомпания начинает полеты из Киркука в Баку
Иракская авиакомпания начинает полеты из Киркука в Баку
26 июля 2023 г. 18:20
Авария на магистральном водопроводе в Баку устранена
Авария на магистральном водопроводе в Баку устранена
26 июля 2023 г. 17:37
Назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку
26 июля 2023 г. 17:00
В Азербайджане сменились перевозчики на 16 маршрутах
В Азербайджане сменились перевозчики на 16 маршрутах
26 июля 2023 г. 16:23
Азербайджан впервые проведет Бакинскую водную неделю
Азербайджан впервые проведет Бакинскую водную неделю
26 июля 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi