Алескеров: Алятская СЭЗ сможет принять первых инвесторов в июле

Более привлекательных условий для сотрудничества чем Алятская свободная экономическая зона, никто не сможет предложить.
Как передает Report, об этом заявил председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров в ходе мероприятия Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.
Он отметил, что освобождение от пошлин и подобные известные привилегии данной зоны - это самое малое, что предлагает Алят.
Председатель правления рассказал о работе СЭЗ.
По его словам, в июле следующего года Алятская экономическая зона сможет физически принять первых инвесторов предпринимателей, готовых осуществить свой бизнес.