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Алескеров: Алятская СЭЗ сможет принять первых инвесторов в июле

Алескеров: Алятская СЭЗ сможет принять первых инвесторов в июле Более привлекательных условий для сотрудничества чем Алятская свободная экономическая зона, никто не сможет предложить.
Инфраструктура
17 ноября 2021 г. 12:46
Алескеров: Алятская СЭЗ сможет принять первых инвесторов в июле
Валех Алескеров

Более привлекательных условий для сотрудничества чем Алятская свободная экономическая зона, никто не сможет предложить.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров в ходе мероприятия Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Он отметил, что освобождение от пошлин и подобные известные привилегии данной зоны - это самое малое, что предлагает Алят.

Председатель правления рассказал о работе СЭЗ.

По его словам, в июле следующего года Алятская экономическая зона сможет физически принять первых инвесторов предпринимателей, готовых осуществить свой бизнес.

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Версия на английском языке Alasgarov: Alat free economic zone may host first investors in July

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