Алексей Оверчук: Пункт "Ханоба" - важный элемент коридора "Север-Юг"

Погранично-пропускной пункт "Ханоба", открытие которого состоялось сегодня на азербайджано-российской границе, является одним из важных элементов международного транспортного коридора "Север-Юг".

Погранично-пропускной пункт "Ханоба", открытие которого состоялось сегодня на азербайджано-российской границе, является одним из важных элементов международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук на церемонии открытия таможенного поста.

Оверчук сказал, что рад видеть на российско-азербайджанской границе такой современный и удобный пункт пропуска: "Он играет важную роль в транспортировке товаров из Индии, Пакистана, Ирана и Азербайджана в Россию. Этот транспортный коридор - самый важный проект 21 века".

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил журналистам, что пограничный пункт "Ханоба" окажет существенное содействие развитию двусторонних экономических отношений Азербайджана с Россией.

Мустафаев отметил, что пункт пропуска является частью коридора "Север-Юг": "Таможенный пункт увеличит пропускную способность на границе и создаст широкие возможности для развития транзитных перевозок".