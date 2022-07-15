Albayrak инвестирует в строительство терминала удобрений в Бакинском порту

Согласно договоренности, достигнутой между ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт“ и турецкой Группой компаний Albayrak, стороны будут тесно сотрудничать в строительстве и управлении терминалом удобрений на территории Бакинского порта.

Согласно договоренности, достигнутой между ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт“ и турецкой Группой компаний Albayrak, стороны будут тесно сотрудничать в строительстве и управлении терминалом удобрений на территории Бакинского порта.

Как сообщает Report, в последние годы внимание турецкого холдинга привлек быстрый рост объемов удобрений, перевозимых через порт из Центральной Азии в Европу.

Только в прошлом году объем удобрений, перевезенных через порт, был на 66% больше, чем в предыдущем году, - около 1,1 миллиона тонн, а существующий потенциал намного больше. Поэтому с прошлого года в Бакинском порту осуществляется строительство нового терминала удобрений с годовой пропускной способностью в 2,5 млн тонн и складов удобрений вместимостью 60 000 тонн.

В соответствии с соглашением, Albayrak примет участие в управлении терминалом, который планируется ввести в эксплуатацию в первой половине следующего года.