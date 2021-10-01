Albayrak Holding хочет начать сотрудничество с Бакинским портом

Сегодня турецкая делегация во главе с руководителем Albayrak Holding Ахметом Албайраком посетила Бакинский международный морской торговый порт (Бакинский порт), расположенный в поселке Алят Гарадагского района Баку.

Сегодня турецкая делегация во главе с руководителем Albayrak Holding Ахметом Албайраком посетила Бакинский международный морской торговый порт (Бакинский порт), расположенный в поселке Алят Гарадагского района Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Гендиректор Акционерного общества Талех Зиядов проинформировал гостей о стратегическом расположении порта Баку, его технических возможностях, достигнутых результатах и будущих целях. Он отметил, что до конца 2022 года в Бакинском порту, планируется ввести в эксплуатацию и терминал удобрений. Благодаря этому терминалу, на котором объем перевалки грузов составит 2,5 млн тонн в год, будет обеспечена транспортировка транзитом через Азербайджан большого объема удобрений из Центральной Азии в западные страны.

Затем гости ознакомились с принципом работы терминалов Бакинского порта.