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Albayrak Holding хочет начать сотрудничество с Бакинским портом

Albayrak Holding хочет начать сотрудничество с Бакинским портом Сегодня турецкая делегация во главе с руководителем Albayrak Holding Ахметом Албайраком посетила Бакинский международный морской торговый порт (Бакинский порт), расположенный в поселке Алят Гарадагского района Баку.
Инфраструктура
1 октября 2021 г. 14:52
Albayrak Holding хочет начать сотрудничество с Бакинским портом

Сегодня турецкая делегация во главе с руководителем Albayrak Holding Ахметом Албайраком посетила Бакинский международный морской торговый порт (Бакинский порт), расположенный в поселке Алят Гарадагского района Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Гендиректор Акционерного общества Талех Зиядов проинформировал гостей о стратегическом расположении порта Баку, его технических возможностях, достигнутых результатах и будущих целях. Он отметил, что до конца 2022 года в Бакинском порту, планируется ввести в эксплуатацию и терминал удобрений. Благодаря этому терминалу, на котором объем перевалки грузов составит 2,5 млн тонн в год, будет обеспечена транспортировка транзитом через Азербайджан большого объема удобрений из Центральной Азии в западные страны.

Затем гости ознакомились с принципом работы терминалов Бакинского порта.

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Версия на английском языке ФотоAlbayrak Holding intends to start cooperation with Baku Port
Версия на азербайджанском языке Фото“Albayrak Holdinq” Bakı Limanı ilə əməkdaşlığa başlamaq istəyir

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