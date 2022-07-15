Albayrak будет владеть 49% в терминале удобрений в Бакинском порту

Раскрыты детали соглашения между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и турецкой группой компаний Albayrak в связи с терминалом удобрений в Бакинском порту.

Раскрыты детали соглашения между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и турецкой группой компаний Albayrak в связи с терминалом удобрений в Бакинском порту.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор акционерного общества Талех Зиядов.

По его словам, холдинг будет владеть долей в 49% в терминале удобрений и с будущего месяца начнет действовать в терминале Ro-Ro.

"Подход здесь всесторонний. Совместно с портами-партнерами в Туркменистане и Казахстане будет проведена работа по правильному управлению цепочками поставок. Строительство терминала удобрений в Бакинском порту планируется завершить в первом квартале следующего года", - сказал Т.Зиядов.

Ведущий холдинг Турции, группа компаний Albayrak, объединяющая более 50 компаний и имеющая большой опыт в управлении портами и формировании международной торговли не только в Турции, но и в Европе и Африке, примет участие в расширении логистических возможностей региона в Бакинском порту. В связи с этим было подписано соглашение о сотрудничестве между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и холдингом Albayrak.