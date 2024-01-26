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Alaska Air потеряет 150 млн долларов из-за приостановки полетов Boeing 737-9 MAX

Alaska Air потеряет 150 млн долларов из-за приостановки полетов Boeing 737-9 MAX Американская Alaska Air Group оценивает в 150 млн долларов потенциальные потери в этом году из-за приостановки полетов самолетов Boeing 737-9 MAX.
Инфраструктура
26 января 2024 г. 12:10
Alaska Air потеряет 150 млн долларов из-за приостановки полетов Boeing 737-9 MAX

Американская Alaska Air Group оценивает в 150 млн долларов потенциальные потери в этом году из-за приостановки полетов самолетов Boeing 737-9 MAX.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил главный исполнительный директор Alaska Air Бен Миникучи.

"Мы будем продолжать давление на Boeing, чтобы быть уверенными в том, что получаем хорошие самолеты", - отметил он.

По его словам, топ-менеджеры авиакомпании вели "трудные и откровенные беседы" с руководителями Boeing. То, что произошло в начале января с самолетом Alaska Air, "является неприемлемым" и "никогда не должно было произойти", - сказал Миникучи.

По его словам, с учетом потенциальной отсрочки поставок новых самолетов Boeing, Alaska Air, вероятно, не сможет добиться поставленной ранее цели увеличения провозных емкостей на 3-5%.

В четверг Boeing приостанавливала производство на предприятии в Рентоне (штат Вашингтон) для обсуждения вопросов качества продукции с более 10 тыс. сотрудников, пишет газета Financial Times.

Акции Boeing подешевели на 5,2% в четверг. За последний месяц их стоимость упала на 22%.

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Версия на английском языке 737 Max grounding to cost Alaska Airlines $150M

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