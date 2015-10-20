"Актюбинский рельсобалочный завод" ожидает информацию по объемам заказов от Азербайджана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время нам неизвестны потребности азербайджанских железных дорог, но по их заявлениям, им понадобятся в год 30-35 тыс. тонн рельсов".

Как сообщает Report, об этом журналистам в рамках бизнес-форума Азербайджан-Казахстан в Баку заявил главный аналитик департамента маркетинга компании "Актюбинского рельсобалочного завода" Кайрат Аубекеров.

Говоря о сроках поставок в Азербайджан рельсов, К.Аубекеров заявил, что все зависит от азербайджанской стороны. "У них есть планы на 4 года по реконструкции железных дорог. Как только они определятся с объемами и сроками, мы можем этот объем поставить".

Касаясь преимуществ продукции завода, К.Аубекеров отметил, что при заводе действует электростанция, которая помимо обеспечения завода электричеством, экспортирует ее, что сказывается на снижении себестоимости продукта: "Наш завод способен выпускать 400 тыс. тонн фасонного проката, из которых 200 тыс. тонн это рельсы и 230 тыс. тонн это уголки, швеллеры и балки. В настоящее время мы закупаем сырье у России, но в 2018 году планируем открыть свой сталеплавильный завод и обеспечивать себя заготовками".

Он также отметил, что завод подписал 5 меморандумов с зарубежными странами.

Он напомнил, что 16 октября состоялся запуск производственной линии на Актюбинском рельсобалочном заводе, и на этом мероприятии участвовал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.