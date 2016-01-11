​Активность на вторичном рынке жилья выросла на 3%

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Падение цен, наблюдаемое на вторичном рынке жилья, продолжилось и в последнем месяце 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Ltd, в прошлом месяце средняя стоимость жилья снизилась на 2,2% - с 1 545 до 1 511 долларов за кв. м, в манатном эквивиленте - с 1 622 до 1 577 манатов/кв. м.

В целом, в декабре сократился портфель предложений, так как многие продавцы заняли выжидательную позицию. Как и в предыдущие месяцы, в общем портфеле предложений лидировали Насиминский, Хатаинский, Наримановский и Ясамальский районы.

Большинство предлагаемых в этом сегменте рынка квартир продаются по цене ниже 1 500 долларов/кв. м, на их долю приходится 55,7% общего портфеля предложений. Средняя рыночная цена на эти квартиры составила 1 182 долларов/кв. м. Доля квартир по цене 1 500-2 000 долларов/кв. м составила 32% общего портфеля предложений. Средняя рыночная цена на эти квартиры равнялась 1 722 долларов/кв. м. Доля дорогих квартир по цене выше 2 000 долларов/кв. м составила 12,3%. Эти квартиры продавались по средней рыночной цене в 2 449 долларов/кв. м.

На вторичном рынке жилья наиболее высокая цена за квадратный метр предлагалась за пятикомнатную квартиру с "архитектурным" проектом. Стоимость расположенной вблизи станции метро "Сахиль" квартиры с хорошим ремонтом общей площадью 220 кв. м составила 4 500 долларов/кв. м. Самая дешевая квартира была зафиксирована в поселке Монтина Наримановского района. Стоимость слабо отремонтированной двухкомнатной квартиры с "итальянским" проектом общей площадью 80 кв. м составила 525 долларов/кв. м.

Отметим, что в декабре наблюдался рост активности рынка на 3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за относительного повышения количества покупателей.