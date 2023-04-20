Акция AZAL: Скидка 25% на популярные направления до конца мая

"Азербайджанские авиалинии" предоставляют 25-процентную скидку на авиабилеты по наиболее популярным направлениям авиакомпании в честь празднования Рамазана.

"Азербайджанские авиалинии" предоставляют 25-процентную скидку на авиабилеты по наиболее популярным направлениям авиакомпании в честь празднования Рамазана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно с 21 по 24 апреля. Предложение действует на авиабилеты в одну сторону или туда-обратно на ряде направлений авиакомпании в период с 3 по 31 мая 2023 года.

Благодаря данной инициативе авиакомпании, пассажиры получат возможность не только насладиться отдыхом, но и сэкономить.



Так, скидка 25% распространяется на рейсы AZAL из Баку в следующие города: Лондон, Милан, Париж, Вена, Барселона, Прага, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Стамбул, Анталья, Алматы, Астана, Дубай (рейсы J2-015/016).



Приобрести авиабилеты со скидкой можно в кассах и у аккредитованных агентов AZAL, а также обратившись в кол-центр авиакомпании по электронной почте [email protected]