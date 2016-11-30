Акции "Грузинской железной дороги" и "Корпорации нефти и газа" выставят на продажу

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Грузии приняло решение о продаже 25% пакетов акций АО "Грузинская железная дорога" и "Корпорации нефти и газа".

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил министр финансов Дмитрий Кумсишвили.

"Мы приняли решение разместить 25% долю "Грузинской железной дороги" и "Корпорации нефти и газа на биржах". Мы думаем это будет Лондонская биржа или Шанхайская биржа. Это будет открытое размещение и здесь нельзя говорить об интересах конкретного лиц", - заявил Кумсишвили.

При этом Кумсишвили воздержался называть предполагаемую стоимость акций. Государству принадлежат 100% доли "Корпорации нефти и газа" и "Грузинской железной дороги".