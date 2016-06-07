Академик Ариф Пашаев награжден знаком отличия "Золотой почетный знак"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент Международной инженерной академии (МИА), президент Азербайджанской инженерной академии, академик Ариф Мир Джалал оглы Пашаев награжден знаком отличия "Золотой почетный знак" и Дипломом Международной инженерной академии.

Как сообщает Report, академик Ариф Пашаев удостоен этой награды решением Совета президентов Международной инженерной академии за особую деятельность в работе академии и вклад в укрепление ее международных связей.