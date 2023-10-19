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Айдын Керимов: В Шуше полностью восстановлены 15 исторических памятников

Айдын Керимов: В Шуше полностью восстановлены 15 исторических памятников Восстановление и реконструкция города Шуша ведется с сохранением его исторического облика, на данный момент полностью восстановлены 15 исторических памятников.
Инфраструктура
19 октября 2023 г. 15:12
Айдын Керимов: В Шуше полностью восстановлены 15 исторических памятников

Восстановление и реконструкция города Шуша ведется с сохранением его исторического облика, на данный момент полностью восстановлены 15 исторических памятников.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил в ходе панельных обсуждений "Современное градостроительство и важность энергоэффективности – модель города Шуша".

"В Шуше 12 основных кварталов. В городе началось строительство 1-, 2-, 5-этажных зданий. Также строятся административные здания. В южном жилом массиве готов жилой комплекс из 23 зданий. Работы по подаче газа в них близятся к завершению, и они будут подключены к системе отопления к концу этого года", - сказал А.Керимов.

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Версия на английском языке Aydin Karimov: 15 historical monuments have fully been restored in Shusha
Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: "Şuşada 15 tarixi abidə tam bərpa olunub"

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