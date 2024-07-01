Айдын Гусейнов: При пересмотре тарифов был выбран оптимальный вариант в соответствии с социальной политикой

С сегодняшнего дня стоимость проезда на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах и в метро увеличена с 40 до 50 гяпиков на человека.

С сегодняшнего дня стоимость проезда на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах и в метро увеличена с 40 до 50 гяпиков на человека.

В беседе с Report депутат Милли Меджлиса VI созыва, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов сказал, что это решение приведет к повышению качества предоставляемых услуг.

По его словам, дополнительные средства, которые появятся в результате изменения тарифов, позволят обновить автобусный парк, в целом положительно скажутся на повышении качества услуг: "После новых цен расходы компаний-перевозчиков снизятся, и возникнет определенный стимул. Кроме того, правительство также должно рассмотреть предложение о дотациях. В частности, будут выдвинуты предложения для снижения влияния данного решения на уязвимые слои населения. При пересмотре тарифов был выбран наиболее оптимальный вариант в соответствии с социальной политикой государства. За основу были взяты такие факторы, как обеспечение устойчивости услуг, согласование интересов потребителя и поставщика услуг, экономическая доступность и прочие".

Депутат считает, что регулирование цен в этой области было неизбежным, так как затраты транспортных компаний за последние 2 года выросли, а доходы, полученные от оказанных ими услуг, не покрыли их текущие затраты.