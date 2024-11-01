Айбениз Исмайлова: АЖД предпринимают меры для повышения инклюзивности

15:05

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) реализует меры в направлении инклюзивности и устойчивости в транспортной сфере.

Как сообщает Report, об этом сказала глава департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Айбениз Исмайлова в ходе медиатура, посвященного подготовки обществом к COP29 в Баку.

А.Исмайлова подчеркнула, что АЖД несет ответственность за охрану окружающей среды и придает особое значение расширению инклюзивных транспортных услуг: "АЖД проводит важную работу по созданию условий для пассажиров с ограниченными возможностями. В рамках подготовки к COP29 проведен ремонт тактильного покрытия, а также другие меры обеспечения доступности".

А.Исмаилова добавила, что на всех станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии установлены велостоянки.