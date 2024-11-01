О нас

Айбениз Исмайлова: АЖД предпринимают меры для повышения инклюзивности

Айбениз Исмайлова: АЖД предпринимают меры для повышения инклюзивности 15:05
Инфраструктура
1 ноября 2024 г. 15:55
Айбениз Исмайлова: АЖД предпринимают меры для повышения инклюзивности

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) реализует меры в направлении инклюзивности и устойчивости в транспортной сфере.

Как сообщает Report, об этом сказала глава департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Айбениз Исмайлова в ходе медиатура, посвященного подготовки обществом к COP29 в Баку.

А.Исмайлова подчеркнула, что АЖД несет ответственность за охрану окружающей среды и придает особое значение расширению инклюзивных транспортных услуг: "АЖД проводит важную работу по созданию условий для пассажиров с ограниченными возможностями. В рамках подготовки к COP29 проведен ремонт тактильного покрытия, а также другие меры обеспечения доступности".

А.Исмаилова добавила, что на всех станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии установлены велостоянки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aybəniz İsmayılova: "Azərbaycan Dəmir Yolları" hamı üçün daha əlçatan olur"

Другие новости из категории

Азер Фараджов: Во время COP29 пассажиропоток по железной дороге может достигнуть 32 тыс. человек в день
Азер Фараджов: Во время COP29 пассажиропоток по железной дороге может достигнуть 32 тыс. человек в день
1 ноября 2024 г. 14:35
Азербайджанские железные дороги ведут подготовку к COP29
ФотоАзербайджанские железные дороги ведут подготовку к COP29
1 ноября 2024 г. 14:28
Судно Мирвари возобновляет морские прогулки на Приморском бульваре
ФотоСудно "Мирвари" возобновляет морские прогулки на Приморском бульваре
1 ноября 2024 г. 12:49
Кабинет министров утвердил требования по эксплуатации воздушных судов других государств
Кабинет министров утвердил требования по эксплуатации воздушных судов других государств
1 ноября 2024 г. 12:09
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
1 ноября 2024 г. 08:24
В Баку вступило в силу ограничение на движение транспорта по полосам COP29
В Баку вступило в силу ограничение на движение транспорта по полосам COP29
1 ноября 2024 г. 00:00
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
С 4 ноября будут изменены конечные и промежуточные остановки ряда автобусных маршрутов
С 4 ноября будут изменены конечные и промежуточные остановки ряда автобусных маршрутов
31 октября 2024 г. 20:24
Торговый комиссар: Великобритания может стать поставщиком экологически чистых технологий в Азербайджан
Торговый комиссар: Великобритания может стать поставщиком экологически чистых технологий в Азербайджан
31 октября 2024 г. 18:38
Завершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку
ФотоЗавершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку
31 октября 2024 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi