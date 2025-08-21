О нас

Айбек Бижанов: Ведутся работы по внедрению цифровых решений на Среднем коридоре

Айбек Бижанов: Ведутся работы по внедрению цифровых решений на Среднем коридоре Ведутся работы по внедрению цифровых решений на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор).
Инфраструктура
21 августа 2025 г. 18:00
Айбек Бижанов: Ведутся работы по внедрению цифровых решений на Среднем коридоре

Ведутся работы по внедрению цифровых решений на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель правления Middle Corridor Multimodal Ltd. Айбек Бижанов.

По его словам, Middle Corridor Multimodal Ltd. планирует выступать в качестве единого оператора на Среднем коридоре.

"Нашими акционерами являются железные дороги Азербайджана, Казахстана и Грузии. Мы объединим интересы и усилия железнодорожных организаций трех стран на всем протяжении маршрута. Это приведет к тому, что маршрут станет прозрачным и предсказуемым для грузоперевозчиков", - сказал Бижанов.

Он отметил, что внедрение цифровых решений на транспортном маршруте приведет к минимизации ручных процессов и сокращению времени перевозки грузов.

"Мы создадим условия для функционирования Среднего коридора как конкурентоспособного, целостного международного маршрута", - добавил Бижанов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aybek Bijanov: “Orta Dəhlizdə rəqəmsal həllərin tətbiqinə dair iş aparılır”

Самое важное

Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Ильхам Алиев встретился с жителями Кяльбаджара, вручил им ключи от квартир
Ильхам Алиев встретился с жителями Кяльбаджара, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 12:03
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi