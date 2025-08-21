Айбек Бижанов: Ведутся работы по внедрению цифровых решений на Среднем коридоре

Ведутся работы по внедрению цифровых решений на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель правления Middle Corridor Multimodal Ltd. Айбек Бижанов.

По его словам, Middle Corridor Multimodal Ltd. планирует выступать в качестве единого оператора на Среднем коридоре.

"Нашими акционерами являются железные дороги Азербайджана, Казахстана и Грузии. Мы объединим интересы и усилия железнодорожных организаций трех стран на всем протяжении маршрута. Это приведет к тому, что маршрут станет прозрачным и предсказуемым для грузоперевозчиков", - сказал Бижанов.

Он отметил, что внедрение цифровых решений на транспортном маршруте приведет к минимизации ручных процессов и сокращению времени перевозки грузов.

"Мы создадим условия для функционирования Среднего коридора как конкурентоспособного, целостного международного маршрута", - добавил Бижанов.