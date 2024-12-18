AirHelp назвал лучшие авиакомпании в мире: Какое место занял AZAL?

Фокусирующаяся на оценке качества и скорости работы авиакомпаний по всему миру компания AirHelp представила свежий рейтинг успешных и, напротив, худших представителей данной отрасли.

Фокусирующаяся на оценке качества и скорости работы авиакомпаний по всему миру компания AirHelp представила свежий рейтинг успешных и, напротив, худших представителей данной отрасли.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, рейтинг, составленный на основе анализа 109 авиакомпаний, включает в себя данные за период с января по октябрь 2024 года. В этому году показатели оказались особенно интересными для Национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL.

Лучшие и худшие

Так, вершину рейтинга в этому году заняла бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, которая получила оценку 8,12 балла из 10 возможных. За ней следуют Qatar Airways (8,11) и United Airlines (8,04).

Чем выше балл, тем успешнее авиакомпания с точки зрения качества обслуживания, пунктуальности рейсов и компенсации пассажирам.

А на последней строке рейтинга расположилась тунисская авиакомпания Tunisair с оценкой в 3,63 баллов.

AZAL - в топ 25 мировых лидеров

У Национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL впечатляющий результат по версии рейтинга AirHelp. Авиакомпания заняла 25 место в мировом рейтинге.

Это является значительным достижением, если учесть тот факт, что по сумме баллов AZAL оставил позади ряд успешных глобальных авиаперевозчиков. Ознакомиться с рейтингом авиакомпаний можно по ссылке https://www.airhelp.com/en-int/airhelp-score/ .

По версии рейтинга AirHelp в топ-25 лучших авиакомпаний также вошли такие известные игроки рынка, как American Airlines, LOT Polish Airlines, Etihad Airways, Air Arabia, Qantas, Air France. Это является свидетельством высокой конкуренции в отрасли и успешности ориентированных на своих клиентов авиакомпаний.

AZAL, набрав 7,09 балла, продемонстрировал свой потенциал и способность конкурировать с крупнейшими мировыми авиакомпаниями.