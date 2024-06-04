Airbus ведет переговоры о продаже свыше 100 самолетов в Китае

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE ведет переговоры с крупными китайскими авиакомпаниями о продаже им более 100 широкофюзеляжных самолетов A330neo.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE ведет переговоры с крупными китайскими авиакомпаниями о продаже им более 100 широкофюзеляжных самолетов A330neo.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным информированных источников, условия сделок все еще обсуждаются, и сроки поставок не определены.

Представитель Airbus отказался от комментариев, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines сразу не ответили на запрос агентства.

Airbus наращивает свое конкурентное преимущество на китайском рынке перед Boeing Co., которая сталкивается с проблемами в плане безопасности самолетов и страдает от напряженных отношений между КНР и США. Тем временем Airbus активно инвестирует в КНР - в частности, в стране работает завод по сборке узкофюзеляжных самолетов популярного семейства A320.

С начала 2024 года капитализация Airbus увеличилась примерно на 11%, до 122,9 млрд евро.