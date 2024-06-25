О нас

Airbus ухудшила прогнозы на 2024 год

Airbus ухудшила прогнозы на 2024 год Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus ухудшила прогнозы прибыли и поставок на 2024 год.
Инфраструктура
25 июня 2024 г. 14:15
Airbus ухудшила прогнозы на 2024 год

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus ухудшила прогнозы прибыли и поставок на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

Она ожидает скорректированную EBIT (прибыль до учета процентов и налогов - ред.) на уровне 5,5 млрд евро против ранее прогнозировавшихся 6,5-7 млрд евро.

Прогноз поставок гражданских воздушных судов понижен до 770 с 800.

Airbus также отложила выход на выпуск 75 лайнеров A320 в месяц до 2027 года. Ранее он ожидался в 2026 году.

Компания отметила ухудшение операционной среды и сохраняющиеся проблемы в цепочке поставок в сегменте гражданской авиации, в частности, связанные с двигателями, авиационными конструкциями и оборудованием для салонов.

Кроме того, техническая ревизия программ космического сегмента Airbus выявила ряд коммерческих и технических проблем, в связи с чем компания решила зафиксировать в первом полугодии расходы в размере порядка 900 млн евро.

Прогнозы Airbus не учитывают слияния и поглощения, в том числе возможную сделку с ее американским поставщиком Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR).

Акции европейской компании дешевеют на 11,1% на торгах во вторник.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Airbus downgrades 2024 forecast amid industry challenges

Другие новости из категории

В Азербайджане более 7 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси 
В Азербайджане более 7 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси 
25 июня 2024 г. 11:48
Астана, Москва и Пекин готовятся к запуску Единой цифровой платформы на маршруте Китай-Казахстан-Россия
Астана, Москва и Пекин готовятся к запуску Единой цифровой платформы на маршруте Китай-Казахстан-Россия
25 июня 2024 г. 11:01
Баку и Ашхабад обсудили наращивание мультимодальных перевозок в Европу
ФотоБаку и Ашхабад обсудили наращивание мультимодальных перевозок в Европу
25 июня 2024 г. 10:52
Казахстан, КНР и Беларусь создадут терминал для обработки грузов, перевозимых по маршруту Китай - Европа
Казахстан, КНР и Беларусь создадут терминал для обработки грузов, перевозимых по маршруту Китай - Европа
25 июня 2024 г. 09:18
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
25 июня 2024 г. 08:26
Завтра будет изменен график движения поездов на фиолетовой линии бакинского метрополитена
Завтра будет изменен график движения поездов на фиолетовой линии бакинского метрополитена
24 июня 2024 г. 16:42
На Сальянском шоссе начались ремонтные работы
ФотоНа Сальянском шоссе начались ремонтные работы
24 июня 2024 г. 16:08
Макрон открыл первый участок проекта Grand Paris Express
Макрон открыл первый участок проекта Grand Paris Express
24 июня 2024 г. 15:10
Завтра движение транспорта будет ограничено на двух проспектах в Баку
Завтра движение транспорта будет ограничено на двух проспектах в Баку
24 июня 2024 г. 13:10
В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась более чем на 32%
ФотоВ Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась более чем на 32%
24 июня 2024 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi