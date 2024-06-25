Airbus ухудшила прогнозы на 2024 год

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus ухудшила прогнозы прибыли и поставок на 2024 год.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus ухудшила прогнозы прибыли и поставок на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

Она ожидает скорректированную EBIT (прибыль до учета процентов и налогов - ред.) на уровне 5,5 млрд евро против ранее прогнозировавшихся 6,5-7 млрд евро.

Прогноз поставок гражданских воздушных судов понижен до 770 с 800.

Airbus также отложила выход на выпуск 75 лайнеров A320 в месяц до 2027 года. Ранее он ожидался в 2026 году.

Компания отметила ухудшение операционной среды и сохраняющиеся проблемы в цепочке поставок в сегменте гражданской авиации, в частности, связанные с двигателями, авиационными конструкциями и оборудованием для салонов.

Кроме того, техническая ревизия программ космического сегмента Airbus выявила ряд коммерческих и технических проблем, в связи с чем компания решила зафиксировать в первом полугодии расходы в размере порядка 900 млн евро.

Прогнозы Airbus не учитывают слияния и поглощения, в том числе возможную сделку с ее американским поставщиком Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR).

Акции европейской компании дешевеют на 11,1% на торгах во вторник.